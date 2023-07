Visite guidée de la Maison des Saints Anges Maison des Saints-Anges Saint-Clément, 16 septembre 2023, Saint-Clément.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison des Saints Anges ouvrira ses portes pour des visites libres samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Les murs du second couvent des Jacobins, fondé par Saint Louis en 1255, sont ceux de l’actuelle Maison des Saints Anges. Située entre le tribunal et la préfecture, elle occupe tout un îlot dans le centre historique de Mâcon. La dernière communauté religieuse active y est installée depuis 1844. Sa fondatrice, Barbe Élise Poux (originaire du Jura et enseignante de formation) crée une école destinée à l’éducation des jeunes filles des milieux aisés. Depuis, la communauté des Saints Anges a essaimé jusqu’au Brésil où l’éducation reste prioritaire.

Grâce au dévouement des sœurs et à leur disponibilité, elles ont su faire de leur incroyable patrimoine une maison d’accueil à part entière où règnent calme et sérénité. Derrière ce lieu chargé d’histoire se cache un lieu de vie d’une surprenante et grande diversité.

Maison des Saints-Anges 6 Rue de la Préfecture, 71000 Mâcon Saint-Clément 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 38 07 99 http://www.maisonsaintsanges.fr Fondée par Saint Louis en 1255 (un texte épigraphique atteste de sa fondation), la maison qui abrite les Saints Anges date de presque 900 ans. Elle occupe tout un îlot dans le cœur historique de la ville de Mâcon et est délimitée par la rue Léonce Lex, la rue de la Préfecture, et la place des Carmélites.

Aujourd’hui la communauté des sœurs des Saints Anges abrite une douzaine de religieuses. Leurs activités sont centrées autour de l’accueil, car « aimer et servir » est leur devise.

© Maison des Saints Anges