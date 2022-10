Visite d’un bâtiment ancien en fin de rénovation rue de la Préfecture à Mâcon Maison des Saints Anges Saint-Clément Catégories d’évènement: Saint-Clément

Visite d'un bâtiment ancien en fin de rénovation rue de la Préfecture à Mâcon

Vendredi 14 octobre, 14h00

Maison des Saints Anges
6, rue de la Préfecture, 71000 MACON
Saint-Clément
Saône-et-Loire
Bourgogne-Franche-Comté

Accès par la porte bois au 6 rue de la Préfecture. Une fois dans le sas, sonner et attendre devant l'accueil.

03 85 38 47 29

L'association Maison des Saints Anges bénéficie d'un cadre historique très particulier et qualitatif. La visite concerne le bâtiment A qui est en chantier et qui permettra d'héberger des jeunes travailleuses et/ou étudiantes, une fois entièrement rénové. Cette visite est l'occasion de découvrir un lieu particulier à Mâcon.

La Maison d’Accueil des Saints Anges rénove entièrement un bâtiment ancien du site, en vue de moderniser les logemenst intérieurs et d’améliorer le confort de vie des futurs habitants.

Le chantier a déjà été présenté en état d’avancement lors des Journées Nationales de l’Architecture 2021 et il est maintenant presque terminé!

