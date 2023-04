Erasmus + et ses diversités Maison des Relations internationales Nelson Mandela Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Erasmus + et ses diversités Maison des Relations internationales Nelson Mandela, 2 mai 2023, Montpellier. Erasmus + et ses diversités 2 – 5 mai Maison des Relations internationales Nelson Mandela C’est pour corriger ces idées reçues que le service international de Pôle emploi Occitanie met à l’honneur ses stagiaires partis grâce au programme Erasmus + en organisant une exposition photographies de leurs portraits dans le cadre du Joli Mois de l’Europe. En parcourant l’exposition, vous en apprendrez plus sur le programme Erasmus +. Vous découvrirez les belles histoires de plus d’une quinzaine de participants qui ont souhaité vous partager leur expérience Erasmus +.

L’occasion de mettre des visages sur ce beau programme, et de vous donner l’envie de partir à votre tour. Maison des Relations internationales Nelson Mandela 14 rue Descente en Barrat Montpellier 34000 Hérault Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-02T09:00:00+02:00 – 2023-05-02T12:00:00+02:00

2023-05-05T14:00:00+02:00 – 2023-05-05T17:00:00+02:00

Lieu
Maison des Relations internationales Nelson Mandela
Adresse
14 rue Descente en Barrat
Ville
Montpellier

