Tout au long de l’après-midi de 15h à 19h Activités manuelles, chants, contes… Et comme le veut la tradition… La VISITE de SAINT-NICOLAS et distribution de bonbons aux enfants sages. Petite restauration sur place. Nous vous attendons nombreux pour venir célébrer l’événement avec vos enfants..

Maison des Randonnées Rue Edmond Dromart

Haybes 08170 Ardennes Grand Est



All afternoon from 3pm to 7pm Handicrafts, singing, storytelling… And as tradition would have it… The VISIT of SAINT-NICOLAS and distribution of sweets to well-behaved children. Light refreshments on site. We look forward to welcoming you and your children to celebrate the event.

A lo largo de la tarde, de 15.00 a 19.00 horas, manualidades, canciones, cuentacuentos… Y como manda la tradición… La VISITA DE SAN NICOLAS y reparto de caramelos a los niños buenos. Refrescos ligeros in situ. Esperamos verle allí para celebrar el acontecimiento con sus hijos.

Den ganzen Nachmittag über von 15:00 bis 19:00 Uhr Basteln, Singen, Erzählen… Und wie es die Tradition verlangt … Der Besuch von SAINT-NICOLAS und die Verteilung von Süßigkeiten an brave Kinder. Kleine Speisen und Getränke vor Ort. Wir erwarten Sie zahlreich, um mit Ihren Kindern zu feiern.

