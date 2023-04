Rando des jardins Maison des Randonnées Haybes Catégories d’évènement: Ardennes

Haybes

Rando des jardins Maison des Randonnées, 3 juin 2023, Haybes. Rando des jardins Samedi 3 juin, 09h30 Maison des Randonnées Entrée libre Visite de différents jardins au cours d’une randonnée.

Intervention des enfants de l’école de musique dans deux jardins et à la Maison des Randonnées.

Spectacle de marionnettes conçues à partir de matériaux récupérés « Le jardin partagé ».

Ateliers tout au long de la journée:

– Atelier compost

– Ateliers jeux, écologie citoyenneté, créatif, proposés par le Centre Social de Fumay.

– Atelier regarder les oiseaux du jardin chanter proposé par le PNR

– Vente de fleurs

…. Maison des Randonnées 50 rue Edmond Dromart 08170 Haybes Haybes 08170 Ardennes Grand Est 03 24 41 11 36 http://www.haybes présence de parkings Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

