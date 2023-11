An nou Chanté Nwel Maison des Provinces Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans An nou Chanté Nwel Maison des Provinces Orléans, 23 décembre 2023, Orléans. An nou Chanté Nwel Samedi 23 décembre, 12h00 Maison des Provinces Repas payant – concert gratuit Le 23 décembre 2023, le Club antillais vous présente « An nou chanté Nwel »;

Repas à midi pour 27€ puis les célèbres cantiques à partir de 15h (entrée gratuite) – Rendez-vous à la maison des provinces au 25ter boulevard Jean jaurès à Orléans

Infos au 0631149647 Maison des Provinces 25 ter boulevard Jean Jaurès – 45000 Orléans



