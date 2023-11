Concours de belote Maison des Provinces Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Concours de belote Maison des Provinces Orléans, 26 novembre 2023, Orléans. Concours de belote Dimanche 26 novembre, 14h15 Maison des Provinces Inscription sur place : 10€ L’Amicale Sologne Blésois organise un CONCOURS DE BELOTE individuel, sans annonce, le dimanche 26 novembre 2023 à ORLEANS, Maison des Provinces, 25ter boulevard Jean Jaurès (au Baron, sous la Patinoire).

Ouverture des portes à 13h30 – début jeux à 14h15.

Bons d’achat : 1er prix 70€, 2e prix 50€, 3e prix 25€. Un lot à chaque joueur. Inscription sur place : 10€.

Buvette, pâtisserie.

Maison des Provinces 25 ter boulevard Jean Jaurès – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-26T14:15:00+01:00 – 2023-11-26T18:00:00+01:00

