Portes ouvertes Ateliers Traditions Populaires Maison des Provinces Orléans

Orléans Portes ouvertes Ateliers Traditions Populaires Maison des Provinces Orléans, 28 octobre 2023, Orléans. Portes ouvertes Ateliers Traditions Populaires 28 et 29 octobre Maison des Provinces Participation gratuite. Inscription obligatoire. La Maison des Provinces – acteur de la promotion des cultures régionales – organise deux journées portes ouvertes les 28 et 29 octobre 2023, de 10h00 à 18h00 afin de faire découvrir ses Ateliers Traditions Populaires.

L’initiation à différentes techniques sera proposée : vannerie, osier, rotin, bouquets de moisson, filage de la laine, dentelle aux fuseaux, point de Beauvais, cannage de chaises.

Participation gratuite. Inscription obligatoire.

Contact : Christian BUQUET : Tél. 06 84 03 53 09 – ou par Email buquetchr@wanadoo.fr Maison des Provinces 25 ter boulevard Jean Jaurès – 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « buquetchr@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0684035309 »}] [{« link »: « mailto:buquetchr@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T10:00:00+02:00 – 2023-10-28T18:00:00+02:00

Maison des Provinces
25 ter boulevard Jean Jaurès - 45000 Orléans
Orléans
Loiret
Centre-Val de Loire

