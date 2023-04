Ormuz Maison des Projets | Strasbourg Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ormuz Maison des Projets | Strasbourg, 18 mai 2023, Strasbourg. Ormuz Jeudi 18 mai, 19h00 Maison des Projets | Strasbourg Entrée au chapeau (on ne prend pas la CB, prévoyez du liquide !) Ormuz nous fait la surprise de passer par Strasbourg durant leur tournée européenne !

Nous vous proposons à cette occasion un chouette bal teinté de danses québécoises. Les danses spécifiques (set quarrés, contredanses) seront expliquées durant le bal.

Nous les accueillerons dans leur version quartet (et paritaire): Martin Huygebaert : Chant, bouzouki, guitare

Laure Gagnon : Flûte, chant

Soazig Hamelin : Violon, chant

Olivier Catteau : Accordéon, mélodéon, chant Programme : 19h ouverture des portes

19h30 début du bal

21h fin de bal

petit boeuf dansant avec les motivé.e.s ?)

fermeture des portes 22h Le groupe a sorti son dernier CD » La veillée » le 13 janvier dernier, il sera à vendre pendant le bal.

Maison des Projets | Strasbourg 91 Route des Romains, 67200 Strasbourg, France

2023-05-18T19:00:00+02:00 – 2023-05-18T22:00:00+02:00

