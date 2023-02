Super Jam Intergalactique Trad Folk Maison des Projets, Strasbourg (67), 5 mars 2023 17:30, .

Super Jam Intergalactique Trad Folk Dimanche 5 mars, 18h30 Maison des Projets, Strasbourg (67)

Gratuit et au chapeau

L’atelier de musique trad vous convie à sa fiesta trimestrielle ! Ce sera le Dimanche 05/03 à la Maison des Projets (91 route des Romains à Strasbourg, Koenigshoffen). Décollage prévu vers 18h30, Atterrissage à 21h ! Ramenez votre soucoupe pour alimenter l’apéro participatif, vos oreilles pour jouer, vos pieds pour danser, et quelques pièces pour soutenir et embarquons ensemble . La classe d’ensemble ouvrira le bal avec les morceaux appris depuis le début de l’année et ensuite, jam dansante ouverte à toustes. Fais-nous danser au son de ton instrument, de ta voix; fais nous vibrer au son de tes pas et nourrissons ensemble la danse Pour s’y rendre, c’est plutôt simple soit en vélo à 10mn du centre de Strasbourg, avec le tram F arrêt Comtes, les lignes de bus 4 et 50 s’arrête devant la salle arrêt Grüber, et les places de parking ne manquent pas.

Maison des Projets, Strasbourg (67) 91, Route des Romains Maison des Projets, 67200 Strasbourg, France

