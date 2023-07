Découvrez le patrimoine architectural et urbain de l’ouest du faubourg de Koenigshoffen Maison des Projets Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Venez découvrir, dans les rues et sur les murs de l’ouest de Koenigshoffen, les traces de la longue histoire de ce faubourg. Elles témoignent de son passé romain, religieux, industriel et brassicole. Cette visite commentée présentera, à la fois, la richesse patrimoniale d’édifices remarquables et celle, parfois moins remarquée, d’immeubles ou de maisons d’habitation.

Maison des Projets 91 route des Romains 67200 Strasbourg Strasbourg 67200 Koenigshoffen Bas-Rhin Grand Est Le 2 novembre 2022, la Maison des projets a ouvert au 91 route des Romains et ce pour la durée d’un an. Elle est mise à disposition des associations et des habitants qui souhaitent organiser des événements, des ateliers ou des réunions de travail.

