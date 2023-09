Construction de la maquette de Koenigshoffen Maison des projets – Espace Gruber – Koenigshoffen Strasbourg, 16 septembre 2023, Strasbourg.

Construction de la maquette de Koenigshoffen Samedi 16 septembre, 14h00 Maison des projets – Espace Gruber – Koenigshoffen Entrée libre

A vos cartons, colle à bois, cutters et planches à découper ! Participez à la construction de la maquette urbaine de Koenigshoffen-Est ! C’est aussi l’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire du lieu et de partager un moment convivial.

Tout le matériel nécessaire à la construction est fourni.

Cette session a pour objet le collage des lignes de niveau pour former et représenter la topographie, autrement dit le sol vivant !

Le samedi 16 septembre de 14h à 18h à la maison des projets de Koenigshoffen, 91 route des romains.

Atelier gratuit proposé par le centre socio-culturel Par Enchantement et le collectif d’architecture Atelier NA.

Maison des projets – Espace Gruber – Koenigshoffen 91 route des romains 67480 Koenigshoffen Strasbourg 67200 Koenigshoffen Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « nicolas.handtchoewercker@insa-strasbourg.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Fabrice Serrario