Vernissage de l’exposition patrimoniale « S’PORT DE BOUC », mémoire des pratiques sportives » 100 ans d’histoires sportives à Port de Bouc Samedi 16 septembre, 11h30 Maison des Projets (Ancienne Criée) Entrée libre de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi

Dans la perspective des Jeux Olympiques de 2024, la ville de Port de Bouc propose une exposition patrimoniale retraçant plus de 100 ans d’histoire sportive locale à travers les archives, films et photographies collectées auprès des habitants et associations sportives.

Visite commentée de l’exposition :

Samedi 16 septembre à 15h et à 17h

Ouverture exceptionnelle : Samedi 16 septembre / Dimanche 17 septembre de 10h à 18h – Entrée libre

Exposition du 16 septembre au 20 octobre 2023 – Maison des Projets

Maison des Projets (Ancienne Criée) Rue du Docteur Poujol 13110 Port-de-Bouc Port-de-Bouc 13110 Le Canal Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.42.40.65.28

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

© Ville de Port de Bouc