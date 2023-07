Journées du Matrimoine – « Passer dans les corps des arbres » Maison des Pratiques Artistiques Amateurs / Broussais Paris Catégorie d’Évènement: Paris Journées du Matrimoine – « Passer dans les corps des arbres » Maison des Pratiques Artistiques Amateurs / Broussais Paris, 16 septembre 2023, Paris. Journées du Matrimoine – « Passer dans les corps des arbres » Samedi 16 septembre, 15h00 Maison des Pratiques Artistiques Amateurs / Broussais Une exposition autour de Monique Wittig (1935-2003) autrice philosophe et militante lesbienne qui se concentre sur la thématique végétale, abordée au prisme de la métamorphose avec d’autres êtres. Maison des Pratiques Artistiques Amateurs / Broussais 100 rue Didot 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 79 97 86 00 http://www.mpaa.fr [{« type »: « link », « value »: « https://hf-idf.org/le-matrimoine/ »}] La Maison Pratiques Artistiques Amateurs est un établissement culturel de la Ville de Paris, réparti sur 5 sites parisiens : la MPAA/La Canopée dans le 1er arrondissement.

la MPAA/Saint-Germain dans le 6e arrondissement.

la MPAA/Breguet dans le 11e arrondissement.

la MPAA/Broussais dans le 14e arrondissement.

la MPAA/Saint-Blaise dans le 20e arrondissement. Elle a pour mission d'encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l'échelle de Paris et du Grand Paris. Elle offre des services de location d'espaces de répétition, accompagne les projets des équipes et artistes amateurs, organise des ateliers de pratiques artistiques en collaboration avec des artistes professionnels, accueille des spectacles en diffusion. Elle développe également un centre de ressources au service du grand public et des réseaux de la culture, des enseignements artistiques et de l'animation.

Métro Porte de Vanves / Porte d'Orléans puis T3A Didot

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

