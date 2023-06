L’envers du monde, une odyssée photographique à Rémuzat Maison des possibles Nyons, 26 juin 2023, Nyons.

L’envers du monde, une odyssée photographique à Rémuzat 26 juin – 13 juillet Maison des possibles Avec les résidents de la Marpa Les Baronnies provençales

“L’Envers du Monde” est une caravane transformée en chambre obscure mobile, un sténopé* géant. Un outil simple, aux possibilités sans fin.

Charles De Borggraef et Anne-Lore Mesnage créent sur leur passage des “œuvres – documents”, représentatives du territoire qu’ils explorent, et permettent aux habitants de poser un nouveau regard sur l’environnement qu’ils investissent quotidiennement à travers des ateliers photographiques.

Grâce à leur pratique anté-numérique, les deux artistes font une double invitation aux curieux qui souhaitent participer à leur odyssée : invitation à explorer la notion de paysage et la naissance de l’image.

L‘envers du monde est une invitation à vivre une expérience visuelle unique au bord du chemin. Permettant de questionner la notion de paysage, la photographie, mais aussi le monde.

En itinérance dans les Baronnies provençales, L’envers du monde se rendra à la Marpa de Rémuzat du 26 au 30 juin

Maison des possibles 26110 Nyons

© Anne-Lore Mesnage