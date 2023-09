A la rencontre des insectes aquatiques du lac de Grand Lieu Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu La Chevrolière, 17 septembre 2023, La Chevrolière.

A la rencontre des insectes aquatiques du lac de Grand Lieu Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h00 Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu Sur inscription

Accompagnés par Frédérique.

Cette sortie exclusive de pêche aux petites bêtes dans les eaux du lac de Grand Lieu, au sein de la réserve naturelle régionale, n’est possible que dans le cadre d’un accompagnement proposé par la Maison des Pêcheurs. Petits et grands mettront exceptionnellement les pieds dans le lac de Grand Lieu, à la découverte de la vie foisonnante des eaux douces, la variété des êtres vivants et leurs caractéristiques physiques. Arthropodes (crustacés, insectes), mollusques et vertébrés seront au rendez-vous ! Sur réservation auprès de l’office de tourisme de Grand Lieu.

Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu 16 rue Yves brisson à Passay, 44118 LA CHEVROLIERE La Chevrolière 44118 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240313646 http://www.grandlieu-tourisme.fr [{« type »: « email », « value »: « ot-grandlieu@grandlieu.fr »}] Au cœur du traditionnel village de pêcheurs, la Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu est une étape incontournable pour découvrir la vie au bord du lac de Grand Lieu.

Tour panoramique – parcours d’interprétation – aquariums et salon des techniques – espace d’exposition temporaire – Maison Tudeau, habitat traditionnel de pêcheur.

Office de tourisme de Grand Lieu