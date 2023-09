Cet évènement est passé A la découverte des plantes de notre terroir Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu La Chevrolière Catégories d’Évènement: La Chevrolière

Loire-Atlantique A la découverte des plantes de notre terroir Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu La Chevrolière, 17 septembre 2023, La Chevrolière. A la découverte des plantes de notre terroir Dimanche 17 septembre, 11h00 Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu sur inscription Découverte et dégustation de plantes sauvages comestibles locales.

Animation limitée à 20 pers. – sur réservation au 02 55 58 03 72 ou par mail : communication@mairie-lachevroliere.fr

Dimanche 17 septembre à 11:00

RDV : Jardin de la Maison des pêcheurs Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu 16 rue Yves brisson à Passay, 44118 LA CHEVROLIERE La Chevrolière 44118 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240313646 http://www.grandlieu-tourisme.fr [{« type »: « email », « value »: « communication@mairie-lachevroliere.fr »}] [{« link »: « mailto:communication@mairie-lachevroliere.fr »}] Au cœur du traditionnel village de pêcheurs, la Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu est une étape incontournable pour découvrir la vie au bord du lac de Grand Lieu.

Tour panoramique – parcours d’interprétation – aquariums et salon des techniques – espace d’exposition temporaire – Maison Tudeau, habitat traditionnel de pêcheur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:30:00+02:00

