Visite de La Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu La Chevrolière, 16 septembre 2023, La Chevrolière.

Visite de La Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu 16 et 17 septembre Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu Entrée libre

Visite libre de la Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu

Découverte du parcours d’interprétation sur la vie au bord du lac au 20ème siècle, de la tour panoramique et de sa vue sur le lac de Grand Lieu, des aquariums d’eau douce et du salon des techniques de pêche.

Maison des Pêcheurs, 16 rue Yves Brisson à Passay

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 10h-12h30 et 14h-18h30.

Visites flash guidées ponctuelles durant le weekend.

Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu 16 rue Yves brisson à Passay, 44118 LA CHEVROLIERE La Chevrolière 44118 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240313646 http://www.grandlieu-tourisme.fr Au cœur du traditionnel village de pêcheurs, la Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu est une étape incontournable pour découvrir la vie au bord du lac de Grand Lieu.

Tour panoramique – parcours d’interprétation – aquariums et salon des techniques – espace d’exposition temporaire – Maison Tudeau, habitat traditionnel de pêcheur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Aurélien Mahot