Se définissant comme une plasticienne-dessinatrice, Emilie Bransac multiplie les techniques pour travailler son outil de prédilection, le textile : broderie, tissage, tricot… Entre ses mains, le fil prend vie. Son travail fait écho au tissage des filets traditionnels des pêcheurs du lac de Grand Lieu. Ce temps de rencontre sera l'occasion de partage et de transmission de savoir-faire, en toute intimité. Selon la thématique annuelle de l'événement national : le patrimoine vivant.

Au cœur du traditionnel village de pêcheurs, la Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu est une étape incontournable pour découvrir la vie au bord du lac de Grand Lieu.

Tour panoramique – parcours d’interprétation – aquariums et salon des techniques – espace d’exposition temporaire – Maison Tudeau, habitat traditionnel de pêcheur. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

