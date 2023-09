« Emilie Bransac, Ondulation au fil du lac » Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu La Chevrolière, 16 septembre 2023, La Chevrolière.

« Emilie Bransac, Ondulation au fil du lac » 16 et 17 septembre Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu

L’artiste plasticienne Emilie Bransac s’immerge au cœur du lac de Grand Lieu, aux côtés de ces hommes de terrain perpétuant la tradition de la pêche professionnelle. Se définissant comme une plasticienne-dessinatrice, elle multiplie les techniques pour travailler son outil de prédilection, le textile : broderie, tissage, tricot… Entre ses mains, le fil prend vie et vient prendre possession de l’espace d’exposition. Venez découvrir cette oeuvre in situ qui met à l’honneur les pêcheurs du lac de Grand lieu.

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, 10h-12h30 et 14h-18h30.

Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu 16 rue Yves brisson à Passay, 44118 LA CHEVROLIERE La Chevrolière 44118 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240313646 http://www.grandlieu-tourisme.fr Au cœur du traditionnel village de pêcheurs, la Maison des Pêcheurs du lac de Grand Lieu est une étape incontournable pour découvrir la vie au bord du lac de Grand Lieu.

Tour panoramique – parcours d’interprétation – aquariums et salon des techniques – espace d’exposition temporaire – Maison Tudeau, habitat traditionnel de pêcheur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Office de tourisme de Grand Lieu