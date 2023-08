Visite libre d’une maison rassemblant les objets de vie courante en Ségala Maison des Patrimoines Sauveterre-de-Rouergue, 16 septembre 2023, Sauveterre-de-Rouergue.

Visite libre d’une maison rassemblant les objets de vie courante en Ségala 16 et 17 septembre Maison des Patrimoines Gratuit. Entrée libre.

Cette maison de la rue de la Tour a conservé son architecture ancienne. Le magnifique escalier en pierre mène au 1er étage à l’ancienne cuisine / pièce à vivre transformée en salle d’exposition. L’association de Sauvegarde du Site Archéologique de Sauveterre de Rouergue (ASSAS) y expose des souvenirs de la bastide.

Au 2e étage, l’ASSAS a rassemblé divers documents recueillis lors des recherches historiques sur la bastide. Sont regroupés ici, et mis à la disposition de tous :

– Les livres d’histoire locale et départementale qui parlent de la bastide.

– Les livres qui traitent du phénomène des bastides.

– Les documents et écrits qui participent à la connaissance de la vie locale d’hier et d’aujourd’hui.

– Les photographies et cartes postales qui donnent une image de la commune et de ses événements.

– Les enregistrements d’anciens qui décrivent les usages qu’ils ont connus.

– Les objets utilisés par les habitants, tant dans leur métier que dans la vie quotidienne…

Maison des Patrimoines Rue de la Tour, 12800 Sauveterre-de-Rouergue Sauveterre-de-Rouergue 12800 Aveyron Occitanie 05 65 72 02 52 La Maison des Patrimoines ou Tour du guêt, dans le village, abrite une exposition au thème renouvelé chaque été.

L’association de Sauvegarde du Site Archéologique de Sauveterre (A.S.S.A.S) inventorie ou récupère, depuis plusieurs années, ces objets installés ou utilisés à Sauveterre et dans le Ségala. L’association en présente quelques uns afin de sensibiliser tous les amoureux du temps passé aux richesses contenues dans l’espace public (croix, puits, murets, chemins) et dans les greniers familiaux (ustensiles ménagers, outils, papiers familiaux, photographies et cartes postales).

©Edith Issalis