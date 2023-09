Découvrez un lieu dédié à la rénovation et à la réhabilitation du bâti du centre ancien en visite libre Maison des Patrimoines Pont-Saint-Esprit Catégories d’Évènement: Gard

Pont-Saint-Esprit Découvrez un lieu dédié à la rénovation et à la réhabilitation du bâti du centre ancien en visite libre Maison des Patrimoines Pont-Saint-Esprit, 16 septembre 2023, Pont-Saint-Esprit. Découvrez un lieu dédié à la rénovation et à la réhabilitation du bâti du centre ancien en visite libre 16 et 17 septembre Maison des Patrimoines Gratuit. Entrée libre. Ancienne mairie située sur l’ancienne place du marché aux bestiaux puis aux volailles, c’est un rare exemple de l’architecture de l’époque de Charles X dans la région. Après 1944, ce lieu a abrité une école de musique, des salles de classes, une bibliothèque, un musée municipal et est aujourd’hui dédié à la rénovation et à la réhabilitation du bâti du centre ancien. Maison des Patrimoines 2 rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 04 66 82 19 70 https://pontsaintesprit.fr/ Ancienne mairie située sur l’ancienne place du marché aux bestiaux puis aux volailles, c’est un rare exemple de l’architecture de l’époque de Charles X dans la région. Après 1944, ce lieu a abrité une école de musique, des salles de classes, une bibliothèque, un musée municipal et est aujourd’hui dédié à la rénovation et à la réhabilitation du bâti du centre ancien. Parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Gard, Pont-Saint-Esprit Autres Lieu Maison des Patrimoines Adresse 2 rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit Ville Pont-Saint-Esprit Departement Gard Lieu Ville Maison des Patrimoines Pont-Saint-Esprit latitude longitude 44.255204;4.650849

Maison des Patrimoines Pont-Saint-Esprit Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pont-saint-esprit/