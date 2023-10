À la découverte de l’architecture de l’église abbatiale de Bénévent-l’Abbaye Maison des Patrimoines Bénévent-l’Abbaye, 14 octobre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

À la découverte de l’architecture de l’église abbatiale de Bénévent-l’Abbaye Samedi 14 octobre, 15h00 Maison des Patrimoines Gratuit. Participation libre. Entrée libre.

Afin de découvrir l’architecture de l’église abbatiale de Bénévent-l’Abbaye, Christophe Poencet propose de remonter dans le temps par une visite guidée, pour découvrir comment les bâtisseurs du Moyen Âge l’ont érigée, et ainsi plonger dans leur monde.

Rendez vous à la Maison des Patrimoines de Bénévent-l’Abbaye.

Maison des Patrimoines 2 place de l’église, 23210 Bénévent-l’Abbaye Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 42 91 33 00. https://www.instagram.com/animation.benevent/ À Bénévent-l’Abbaye, dans l’ancien logis abbatial, la Maison des Patrimoines accueille 7 artistes et artisans. Dans ce lieu, le visiteur peut ainsi, en visite libre et gratuite, voir des expositions temporaires et une permanente, découvrir des produits artisanaux et artistiques en vente dans les salles d’exposition-vente, échanger et rencontrer ces artisans et artistes dans leur atelier. Parking place de Villers et sur la place de l’église. Train à Marsac, à 3 minutes en voiture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:15:00+02:00

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:15:00+02:00

©Maison des Patrimoines