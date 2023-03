Visite des ateliers de la Maison des Patrimoines Maison des Patrimoines Bénévent-l'Abbaye Catégories d’Évènement: Bénévent-l'Abbaye

Visite des ateliers de la Maison des Patrimoines Maison des Patrimoines, 1 avril 2023, Bénévent-l'Abbaye. Visite des ateliers de la Maison des Patrimoines 1 et 2 avril Maison des Patrimoines Pour notre première participation aux JEMA, venez découvrir la Maison des Patrimoines de Bénévent-l’Abbaye, ville labellisée Petite Cité de Caractère ! Vous pourrez y trouver les ateliers d’une tourneuse-décoratrice sur céramique, d’un modeleur animalier opérant sur raku et fer et d’une productrice de laine mohair & créatrice de bijoux. Les amateurs de patrimoine et d’architecture pourront également visiter nos locaux, situés dans un corps d’abbaye du XIIIe siècle entièrement rénové en 2022. Présence également de graphiste-peintre-illustratrice, d’une autrice-peintre-illustratrice et d’un plasticien. Maison des Patrimoines 2 Place de l’église, 23210 Bénévent l’Abbaye Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/profile.php?id=100083347121854 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/maisondespatrimoines23210/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

