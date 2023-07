Expositions, conférences et stands d’animations vous attendent à Aubais Maison des Patrimoines Aubais Catégories d’Évènement: Aubais

Expositions, conférences, visites commentées, défilé costumé, stands d'animation pour petits et grands, spectacle nocturne et présentation de voitures anciennes sont au programme des Journées européennes du patrimoine 2023 à Aubais.

Le programme complet sera disponible sur place ainsi que sur la page Facebook et le site internet de l’Association des Patrimoines. Maison des Patrimoines 29 rue du Marquis, 30250 Aubais Aubais 30250 Gard Occitanie https://patrimoinesaubais.com http://facebook.com/patrimoinesaubais Le village dispose d’une signature architecturale majestueuse chère aux aubaisiens : son château et son dôme singulier. Ils forment la pièce maîtresse d’un ensemble patrimonial remarquable (église, temple, chapelle, maison des patrimoines, salles voûtées, petit patrimoine rural (capitelles) etc…) Parking centre du village. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

