Contes Olfactifs de Violaine de Carné Maison des Passeurs d’histoires Châtillon-Coligny, 14 juillet 2023, Châtillon-Coligny.

Contes Olfactifs de Violaine de Carné 14 – 16 juillet Maison des Passeurs d’histoires Pass journée de 8 à 10 € / Pass pour les 3 jours 25€ / Gratuit pour les enfants < 12 ans et pour les partcipants aux ateliers de l'été culturel.

À partir de contes du monde entier librement adaptés, Violaine de Carné développe une proposition artistique innovante. Texte, odeurs et sons convergent pour faire vivre aux spectateurs une expérience sensorielle singulière.

Avec Medhi et les brochettes, conte d’Afrique du Nord inspiré des histoires de Nasreddin Hodja, nous traversons le souk de Marrakech. La faim, l’argent, la justice y sont abordés par le bout du nez, avec humour et poésie…

Noah et Luna, librement adapté d’Hansel et Gretel des frères Grimm, nous plonge dans la forêt des Vosges. Tentation, injustice, gourmandise, nature… Les apparences sont parfois trompeuses !

La Fontaine de Miyajima est un conte philosophique japonais qui s’inspire de l’univers de Miyazaki. Les dieux kamis peuplent la nature. On entre dans le règne de l’impermanence, et dans le cycle de la vie avec des odeurs subtiles et légères. Il est question d’amour, et de notre relation au temps qui passe.

>> Vendredi 14 juillet à 16h et à 17h : Medhi et les Brochettes – Durée 25 min, à partir de 7ans

>> Samedi 15 juillet à 16h et à 17h : Noah et Luna – Durée 30 min, à partir de 9 ans

>> Dimanche 16 juillet, à 16h et à 17h : La Fontaine de Miyajima – Durée 40 min, à partir de 10 ans.

Dans le cadre de l’été culturel en Région Centre Val de Loire.

Ces représentations sont accueillies lors du festival Aux Yeux des autres de la Maison des Passeurs d’histoires, nouveau tiers lieu culturel de Châtillon-Coligny.

Maison des Passeurs d’histoires 20 Rue du Loing 45230 Châtillon-Coligny Châtillon-Coligny 45230 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-arlequin/evenements/festival-aux-yeux-des-autres-chatillon-coligny-45?_ga=2.162760700.1303069292.1686902276-85641775.1682846689&_gl=1%2an5r80g%2a_ga%2aODU2NDE3NzUuMTY4Mjg0NjY4OQ..%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY4NjkwMjI3NS40Ny4xLjE2ODY5MDIyNzYuNTkuMC4w »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T16:00:00+02:00 – 2023-07-14T16:25:00+02:00

2023-07-16T17:00:00+02:00 – 2023-07-16T17:40:00+02:00

conte théâtre

Le TIR et la lyre