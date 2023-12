Don de sang du 5 au 8 décembre 2023 Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette, 5 décembre 2023, Bures-sur-Yvette.

Don de sang du 5 au 8 décembre 2023 5 – 8 décembre Maison des Paris-Saclayiens (MaPS)

La Maison des associations étudiantes Paris-Saclay (Maps, bâtiment 399, Campus Bures-Orsay) accueillera du mardi 5 décembre au vendredi 8 décembre 2023, de 12h à 17h, l’établissement français du sang (EFS) pour permettre des dons de sang.

Créé le 1er janvier 2000 et placé sous la tutelle du ministre en charge de la Santé, l’EFS est le service public du sang en France qui coordonne le don de sang, de plasma et de plaquettes et qui contribue ainsi à soigner 1 million de patients chaque année.

Vous pouvez donner votre sang, avec ou sans rendez-vous, selon les conditions suivantes :

Être âgé(e) de 18 à 70 ans

Être muni(e) d’une pièce d’identité avec photographie (pour un premier don)

Être reconnu(e) apte au don

Peser au moins 50 kg

Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes nouveau donneur ou si votre dernier don date de plus de 2 ans, un dosage sera effectué).

Toutes les infos sur : https://dondesang.efs.sante.fr/

Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) 399 rue du Doyen André Guinier – Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Le Guichet Essonne Île-de-France [{« link »: « https://dondesang.efs.sante.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T12:00:00+01:00 – 2023-12-05T17:00:00+01:00

2023-12-08T12:00:00+01:00 – 2023-12-08T17:00:00+01:00