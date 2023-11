Repair Cafe Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne Repair Cafe Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette, 1 décembre 2023, Bures-sur-Yvette. Repair Cafe Vendredi 1 décembre, 15h30 Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Entré libre A​POIL vous propose tout les Vendredis après-midi un repair-café. On vous propose de vous aider à réparer vos électronique et d’apprendre à mieux les conserver. Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) 399 rue du Doyen André Guinier – Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Le Guichet Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T15:30:00+01:00 – 2023-12-01T18:30:00+01:00

2023-12-01T15:30:00+01:00 – 2023-12-01T18:30:00+01:00 Electronic APOIL Détails Catégories d’Évènement: Bures-sur-Yvette, Essonne Autres Lieu Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Adresse 399 rue du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette Ville Bures-sur-Yvette Departement Essonne Lieu Ville Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette latitude longitude 48.701464;2.165263

Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bures-sur-yvette/