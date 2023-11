VIBRA’SON Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette, 23 novembre 2023, Bures-sur-Yvette.

VIBRA’SON Jeudi 23 novembre, 19h00 Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) entrée gratuite et sans réservation

Salut à tous !

Campus en Musique à le plaisir de vous inviter à son prochain concert VIBRA’SON !

Rendez-vous le 23/11/2023 à 19h à la MaPS (399 rue du doyen André Guinier, Bures-sur-Yvette) pour découvrir quatre groupes de folie : Ivann P et les HCK, Cloudy Heads, QRKOD et Sex Shop Mushroom. Mangette et buvette sur place :)

L’entrée est gratuite alors n’hésitez pas à venir avec tous vos amis ! On vous attend nombreux ;D

Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) 399 rue du Doyen André Guinier – Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Le Guichet Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T23:59:00+01:00

Concert étudiant

Campus en Musique