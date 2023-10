Volte-face Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne Volte-face Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette, 8 novembre 2023, Bures-sur-Yvette. Volte-face Mercredi 8 novembre, 20h00 Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Entrée libre et gratuite Spectacle d’improvisation dans lequel les joueurs improvisent une histoire longue d’1 heure dans laquelle ils interprètent quatre personnages bien distincts. A la moitié du spectacle chaque joueur échange de personnages avec un autre, l’histoire continue avec les quatre mêmes personnages mais chacun interprétés par un joueur différent. Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) 399 rue du Doyen André Guinier – Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Le Guichet Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « impro.orsay@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

