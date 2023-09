Match d’improvisation : Tips / Gibbons Masqués Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette Catégories d’Évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne Match d’improvisation : Tips / Gibbons Masqués Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette, 6 octobre 2023, Bures-sur-Yvette. Match d’improvisation : Tips / Gibbons Masqués Vendredi 6 octobre, 20h30 Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Entrée à 4€ Un match d’improvisation est un spectacle d’improvisation où deux équipes s’affrontent en réalisant des improvisations sur un thème donné par un arbitre. A la fin de chaque improvisation le public vote pour l’équipe qu’il a préférée et lui attribue des points. Le spectacle dure 2×45 minutes avec une mi-temps de 20 minutes. Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) 399 rue du Doyen André Guinier – Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette 91440 Le Guichet Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « impro.orsay@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

match d'improvisation spectacle

