The Buddy Challenge: 2ème édition Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne

The Buddy Challenge: 2ème édition Maison des Paris-Saclayiens (MaPS), 3 novembre 2022, Bures-sur-Yvette. The Buddy Challenge: 2ème édition Jeudi 3 novembre, 19h00 Maison des Paris-Saclayiens (MaPS)

Participation sur inscription

The Buddy Challenge est un concours dans lequel un binôme imagine un objet réel ou non qui puisse révolutionner notre quotidien. Et à la clé, un prix à gagner pour les 3 meilleurs binômes. Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) 399 rue du Doyen André Guinier – Bures-sur-Yvette Le Guichet Bures-sur-Yvette 91440 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/ipeps/evenements/buddy-challenge-remise-de-prix-2eme-edition »}, {« link »: « mailto:ipeps.paris.saclay@gmail.com »}] Viens assiter au Buddy Challenge! En quoi ça consiste ?

Le Buddy Challenge est un événement dans lequel un binôme composé d’une étudiant international et un étudiant local imagine un objet innovant pouvant révolutionner le monde. Quand ?

La cérémonie de remise de prix aura lieu le Jeudi 03 novembre à 19h dans la salle de cérémonie de la MAPS (339 rue du Doyen André Guinier, Orsay)

Il y aura un buffet et une tombola qui vous permettra de gagner plein de lots? Pour qui ?

L’événement est ouvert à tous les étudiants et personnels de l’Université Paris Saclay. Comment ?

Pour prendre ta place il te suffit de suivre le lien suivant: https://www.helloasso.com/associations/ipeps/evenements/buddy-challenge-remise-de-prix-2eme-edition Le prix ?

1€ l’entrée

2€ l’entrée + 1 ticket tombola Alors prends ta place et viens assister à l’événement et tente ta chance au tombola?. Pour plus d’informations contactez nous :

Par mail : ipeps.paris.saclay@gmail.com

Instagram : @buddy_challenge_paris.saclay ou @Ipeps_paris. saclay

Sur Facebook : @Ipeps paris-saclay

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-03T19:00:00+01:00

2022-11-03T23:30:00+01:00 Mathias Dubois Perree

Détails Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette, Essonne Autres Lieu Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Adresse 399 rue du Doyen André Guinier - Bures-sur-Yvette Le Guichet Ville Bures-sur-Yvette lieuville Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette Departement Essonne

Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bures-sur-yvette/

The Buddy Challenge: 2ème édition Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) 2022-11-03 was last modified: by The Buddy Challenge: 2ème édition Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) 3 novembre 2022 Bures-sur-Yvette Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) Bures-sur-Yvette

Bures-sur-Yvette Essonne