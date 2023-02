Les écrans et leur place dans la famille Maison des Parents du Valenciennois Valenciennes Catégories d’Évènement: Nord

Valenciennes

Les écrans et leur place dans la famille Maison des Parents du Valenciennois, 20 mars 2023, Valenciennes. Les écrans et leur place dans la famille Lundi 20 mars, 10h00 Maison des Parents du Valenciennois Café des parents sur la thématique des écrans ou comment réenchanter le quotidien en famille? Maison des Parents du Valenciennois 9 rue du Prince de Tingry 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Nord Hauts-de-France Groupe d’échanges entre parents animé par une professionnelle

Gratuit sur inscription auprès de la Maison des Parents du Valenciennois en appelant le 03 27 19 05 93

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T10:00:00+01:00

2023-03-20T12:00:00+01:00

Détails
Lieu Maison des Parents du Valenciennois Adresse 9 rue du Prince de Tingry 59300 Valenciennes Ville Valenciennes

Maison des Parents du Valenciennois Valenciennes Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valenciennes/

