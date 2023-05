Conférence – « Que disent les chansons du Pays Guérandais ? » Maison des Paludiers, 21 septembre 2023, Guérande.

Conférence – « Que disent les chansons du Pays Guérandais ? » Jeudi 21 septembre, 20h30 Maison des Paludiers Gratuit: 0

» Le rossignol,la fontaine et la bergère. Que disent les chansons du Pays Guérandais ? »

Originaire de La Roche-Bernard (56), Hervé Dréan s’est intéressé très tôt à la tradition orale de sa petite région natale et a commencé à y collecter des chants et des récits en 1975. Il a publié le résultat de ses recherches dans plusieurs ouvrages dont le tout dernier : “Bruits, musiques et silences, environnements sonores en Haute-Bretagne » issu d’une thèse de doctorat soutenue à l’université de Rennes 2 en 2018.

Pour fêter ces 30 années d’existences, les veuzous et les chantous organisent, du 15 au 24 septembre 2023, différents événements autour de la musique et du chant traditionnels sur la Presqu’île guérandaise.

Maison des Paludiers 18 rue des Prés Garniers, Village de Saillé 44350 Guerande Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 62 04 35 »}, {« type »: « email », « value »: « les.veuzous@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lesveuzousdelapresquile.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/conference-que-disent-les-chansons-du-pays-guerandais-guerande.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T20:30:00+02:00 – 2023-09-21T22:00:00+02:00

2023-09-21T20:30:00+02:00 – 2023-09-21T22:00:00+02:00

CONFRENCONTRE CULTURE