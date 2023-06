Constitution de nouveaux groupes de Chantier Education ! Mercredi 14 juin 2023 Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Constitution de nouveaux groupes de Chantier Education ! Mercredi 14 juin 2023 Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Paris, 14 juin 2023, Paris. Constitution de nouveaux groupes de Chantier Education ! Mercredi 14 juin 2023 Mercredi 14 juin, 20h30 Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Soirée de présentation des chantiers éducations autour du thème : Les vacances, un temps de joie en famille ? 1/ Pour moi, qu’est-ce que la joie? 2/ Quelles sont les joies à vivre, ou à découvrir pendant les vacances? 3/ Quels sont les éléments qui peuvent nous empêcher de vivre ou découvrir ces joies? Quelles sont les orientations ou les décisions que nous pouvons prendre pour vivre la joie en famille aux prochaines vacances ? Mercredi 14 juin 2023 de 20h30 à 22h30 Salle Sainte Jeanne d’Arc, maison des oeuvres de St Léon

Pour tous les parents d’enfants de 0 à 21 ans Contact : Véronique Kroell chantierseducationafc@saintleon.com Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc 11 place cardinal Amette 75015 PARIS Paris 75015 Quartier de Grenelle Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.afcsaintleon.fr/constitution-de-nouveaux-groupes-de-chantier-education-mercredi-14-juin-2023/ »}] [{« link »: « mailto:chantierseducationafc@saintleon.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T20:30:00+02:00 – 2023-06-14T22:30:00+02:00

2023-06-14T20:30:00+02:00 – 2023-06-14T22:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Adresse 11 place cardinal Amette 75015 PARIS Ville Paris Lieu Ville Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Paris

Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Constitution de nouveaux groupes de Chantier Education ! Mercredi 14 juin 2023 Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Paris 2023-06-14 was last modified: by Constitution de nouveaux groupes de Chantier Education ! Mercredi 14 juin 2023 Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Paris Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Paris 14 juin 2023