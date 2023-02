Bourse aux vêtements Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Bourse aux vêtements Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc, 1 avril 2023, Paris. Bourse aux vêtements 1 et 2 avril Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Vêtements d’occasion pour enfants et adultes Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc 11 place cardinal Amette 75015 PARIS Quartier de Grenelle Paris 75015 Île-de-France [{“link”: “https://afcsaintleon.fr/”}] Enregistrement en ligne du 20 au 29 mars 2023

Adhésion et enregistrement en ligne sur le site https://afcsaintleon.fr/

Saisie de la liste des vêtements selon ordre et format précisés en ligne

Samedi 1er avril : 9h-11h

Dépôt sur place

Vêtements triés – étiquetés (règle détaillée sur le site)

24 vêtements dont 12 adultes maximum

Être volontaire (2 heures ou plus) permet de déposer 10 vêtements supplémentaires

Samedi 1er avril : 14h-16h

PRÉ-VENTE – réservée aux adhérents à jour de cotisation –

Samedi 1er avril : 16h-18h

VENTE OUVERTE A TOUS

Dimanche 2 avril : 10h-12h

VENTE OUVERTE A TOUS

Dimanche 2 : 17h-19h

Règlement et retrait des invendus

