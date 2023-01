Atelier M’La Vie en partenariat avec le CLER Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Atelier M’La Vie en partenariat avec le CLER Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc, 11 février 2023, Paris. Atelier M’La Vie en partenariat avec le CLER Samedi 11 février, 09h30 Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc

Sur inscription

Aider les enfants et les parents à mieux appréhender les années de puberté ; Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc 11 place cardinal Amette 75015 PARIS Quartier de Grenelle Paris 75015 Île-de-France [{« link »: « mailto:chbehaghel@yahoo.fr »}] PUBLIC : Filles et garçons de 10 à 13 ans, en groupe mixte, avec leur mère ou leur père.

Plus d’informations : bit.ly/3WYFSzo

Objectif global : Aider nos enfants à acquérir une plus grande confiance en eux dans leurs années de puberté ;

Aider les parents à prendre leur place dans cet accompagnement. Pour les enfants : Apprendre à se connaitre dans ses qualités, ses fragilités, et trouver des éléments pour les dépasser. Faire cette découverte en lien avec sa mère ou son père ;

Développer sa confiance en soi et en l’autre ;

Communiquer avec ses parents, et pouvoir leur poser des questions sur ces sujets. Pour les parents : Être présent auprès de son enfant pour l’aider à développer sa confiance en lui ;

Lui dire sa confiance en lui et son soutien. Inscription chbehaghel@yahoo.fr – Tarif-30€par binôme-15€ si adhérent AFC

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T09:30:00+01:00

2023-02-11T12:30:00+01:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Adresse 11 place cardinal Amette 75015 PARIS Quartier de Grenelle Ville Paris lieuville Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Paris

Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Atelier M’La Vie en partenariat avec le CLER Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc 2023-02-11 was last modified: by Atelier M’La Vie en partenariat avec le CLER Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc 11 février 2023 Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Paris Paris

Paris