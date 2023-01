Ateliers Vélos 2023 Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Ateliers Vélos 2023 Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc, 14 janvier 2023, Paris. Ateliers Vélos 2023 14 janvier – 9 septembre, les samedis Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc

Entrée libre

Diagnostic & entretien pour apprendre à se déplacer autrement. Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc 11 place cardinal Amette 75015 PARIS Quartier de Grenelle Paris 75015 Île-de-France Les samedis de 2023 : 14 et 21 janvier ;

4 et 11 février ;

18 et 25 mars ;

1er, 15 et 22 avril ;

3, 10 et 17 juin ;

1er et 8 juillet ;

2 et 9 septembre. 10h-12h dans la cour de la maison des œuvres Saint Léon – 11 bis place du Cardinal Amette, 75015 Paris Venez avec votre vélo et vos interrogations. Obtenez un diagnostic. Apprenez à l’entretenir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-14T10:00:00+01:00

2023-09-09T12:00:00+02:00

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Adresse 11 place cardinal Amette 75015 PARIS Quartier de Grenelle Ville Paris lieuville Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Paris

Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Ateliers Vélos 2023 Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc 2023-01-14 was last modified: by Ateliers Vélos 2023 Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc 14 janvier 2023 Maison des Oeuvres - Saint Léon - salle Ste Jeanne d'Arc Paris Paris

Paris