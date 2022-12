Frères et sœurs : je t’aime, moi non plus … et les parents au milieu ! Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Paris Catégorie d’évènement: Paris

Frères et sœurs : je t’aime, moi non plus … et les parents au milieu ! Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc, 3 décembre 2022, Paris. Frères et sœurs : je t’aime, moi non plus … et les parents au milieu ! Samedi 3 décembre, 09h30 Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc Atelier de politique familiale animé par Camille de Marcellus Maison des Oeuvres – Saint Léon – salle Ste Jeanne d’Arc 11 place cardinal Amette 75015 PARIS Quartier de Grenelle Paris 75015 Île-de-France Les enfants d’une même famille éprouvent parfois des difficultés à vivre ensemble et les parents se retrouvent au milieu de conflits qui les dépassent.

Par cet atelier, alliant activités et mises en situation, les parents qui cherchent des solutions auront à leur disposition des compétences concrètes pour atténuer les rivalités.

L’atelier se tiendra le samedi 3 décembre 2022 en salle Salle St François-Xavier (4e étage de la Maison des Oeuvres). Il sera animé par Camille de Marcellus, paroissienne à Saint Léon, thérapeute individuelle, familiale et conjugale.

