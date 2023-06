Vide Grenier périscolaire Maison des Oeuvres – Saint Léon Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Vide Grenier périscolaire Maison des Oeuvres – Saint Léon Paris, 24 juin 2023, Paris. Vide Grenier périscolaire Samedi 24 juin, 10h00 Maison des Oeuvres – Saint Léon Les AFC Saint-Léon organisent un vide grenier périscolaire pour vous permettre de vous rééquiper pour l’an prochain et délester vos placards de vos équipeents obsolètes. Le vide Grenier se tiendra le samedi 24 juin 2023 de 10H à 12H dans la cours de Saint-Léon Comment vendre vos équipements ? Adhérer ou être adhérent de l’AFC Saint Léon

Envoyer un mail à info.afcsaintleon@gmail.comavec votre nom et tel. ainsi que la liste indicative de ce que vous comptez vendre

Tenir votre stand de 3m2de 10h à 12h numéro transmis par mail –installation à 9h30 dans la cour de la maison des œuvres

Ouvert à tous – vente directe entre particuliers sans commission ou frais Maison des Oeuvres – Saint Léon 11 place du cardinal amette 75015 Paris Paris 75015 Paris Île-de-France info.afcsaintleon@gmail.com

