Conférence de Rozen Tempé (Hop dans la tête)
Maison des Œuvres, paroisse Saint-Léon
Paris
Jeudi 18 janvier 2024, 20h30

Début : 2024-01-18T20:30:00+01:00 – 2024-01-18T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-18T20:30:00+01:00 – 2024-01-18T22:00:00+01:00 salle saint-Louis le jeudi 18 janvier 2024 à 20H30

Comment accompagner nos enfants dans l'attention, la mémorisation, la compréhension et la réflexion avec les outils de la gestion mentale

Maison des Œuvres, paroisse Saint-Léon
11 place du cardinal Amette, 75015 Paris

