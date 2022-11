dédicaces de livres et bandes dessinées Maison des Œuvres, paroisse Saint-Léon Paris Catégorie d’évènement: Paris

dédicaces de livres et bandes dessinées Maison des Œuvres, paroisse Saint-Léon, 3 décembre 2022, Paris. dédicaces de livres et bandes dessinées Samedi 3 décembre, 15h30 Maison des Œuvres, paroisse Saint-Léon Bénédicte Delelis et Jean-François Kieffer présents pour vous accueillir :-) ! Maison des Œuvres, paroisse Saint-Léon 11 place du cardinal Amette, 75015 Paris Quartier de Grenelle Paris 75015 Île-de-France Bénédicte Delelis :Attirée irrésistiblement par la lumière des saints, elle leur a prêté plusieurs fois sa plume dans la collection « Graines de saints », mais aussi dans les « 24 histoires pour attendre Noël avec les saints », afin de raconter et propager leur amour du Christ. Avec tout autant de passion, elle transmet aux enfants et aux familles les trésors cachés dans la Bible. Jean-François Kieffer : illustrateur français, compositeur et auteur de bandes dessinées qui a dessiné et écrit notamment L’Évangile pour les enfants, en bandes dessinées et les célèbres Aventures de Loupio.

