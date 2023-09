Atelier « Petit architecte des musées » Maison des Musées Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Atelier « Petit architecte des musées » Maison des Musées Bourges, 14 octobre 2023, Bourges. Atelier « Petit architecte des musées » Samedi 14 octobre, 14h30 Maison des Musées Sur inscription au 02 48 57 82 45 Cet atelier est destiné aux enfants de 6 à 12 ans.

Il se déroulera dans la maison des Musées, anciennement musée des Meilleurs ouvriers de France.

Les enfants feront appel à leur créativité pour imaginer le futur musée de Bourges. Maison des Musées Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 48 57 82 45 »}] La maison des Musées présente le projet de remodelage des musées de Bourges. Une exposition « En-avant la musique » se déploie à l’étage. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T16:30:00+02:00 Musées de Bourges Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Maison des Musées Adresse Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Maison des Musées Bourges latitude longitude 47.082047;2.398461

Maison des Musées Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/