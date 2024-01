Concertation Euralille à la Deûle – Atelier #6 Maison des mobilités Durables Lille, 15 février 2024, Lille.

Concertation Euralille à la Deûle – Atelier #6 Atelier #6 – Habiter / Travailler Jeudi 15 février, 18h30 Maison des mobilités Durables

Dernier atelier thématique mené dans le cadre de la concertation autour de l’élaboration du plan-guide du projet D’Euralille à la Deûle.

Thème « HABITER / TRAVAILLER »

Ce projet s’interroge sur la mixité programmatique, la réversibilité de la programmation des logements et bureaux avec une approche bioclimatique, la qualité des logements et du cadre de vie pour les humains, la faune et la flore.

→ Comment faire voisinage entre humains, végétaux et animaux ?

Quelles qualités d’habiter pour chacun ?

En présence de l’équipe de paysagiste Agence Ter.

Venez avec vos enfants ! Un espace est prévu à leur attention avec un animateur.

