Nord Broc’ à vélos Maison des mobilités Durables Lille, 5 décembre 2023 16:30, Lille. Broc’ à vélos Mardi 5 décembre, 17h30 Maison des mobilités Durables A l’approche des fêtes de fin d’année, une nouvelle brocante à vélo fait son arrivée à la Maison des Mobilités Durables en collaboration avec les associations ReCycle-Moi, Lille Sud Insertion, les Jantes du Nord, l’Association Droit au Vélo – ADAV et la Bici.

Elle reviendra ensuite tous les 1ers mardis du mois à la Maison des Mobilités Durables. Au programme : Vente de vélos et matériel d’occasion ainsi que marquage bicycode de votre nouvelle monture (ou même de l’ancienne). Vous avez un vieux vélo chez vous qui vous encombre ? Venez le donner à la brocante ! L’association ReCycle-Moi les récupère pour leur donner une seconde vie. Maison des mobilités Durables 188 allée de Liège Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Ce lieu accompagne les particuliers, les entreprises, les scolaires et les touristes du territoire vers des mobilités plus durables : – mobilités actives,

– transports en commun,

– autopartage,

– covoiturage,

– électromobilité. Pour trouver une solution de mobilité durable adaptée à vos besoins, nos conseillers de la Maison des Mobilités Durables sont là pour vous accompagner. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T17:30:00+01:00 – 2023-12-05T19:30:00+01:00

