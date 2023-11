Forum des mobilités au féminin Maison des mobilités Durables Lille, 25 novembre 2023, Lille.

Forum des mobilités au féminin Samedi 25 novembre, 10h00 Maison des mobilités Durables Entrée libre. Cercle de parole Mots d’Elles sur inscription à https://www.helloasso.com/associations/passer-elles/evenements/les-mots-d-elles-3

A l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, et en partenariat avec Ilévia et l’association Passer’Elles, la Maison des Mobilités Durables organise un forum autour de la question de la mobilité des femmes et de leur harcèlement dans les transports.

Programme :

10h : Ouverture du forum

11h-13h : Cercle de parole « mots d’elles » ouvert à toutes et tous sur le sujet de la mobilité des femmes et des freins qu’elles rencontrent.

Inscription à https://www.helloasso.com/associations/passer-elles/evenements/les-mots-d-elles-3

13h : Fermeture du forum

Stands :

Ilévia, association Passer’Elles

Maison des mobilités Durables 188 allée de Liège Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/passer-elles/evenements/les-mots-d-elles-3 »}]

– mobilités actives,

– transports en commun,

– autopartage,

– covoiturage,

– électromobilité.

Pour trouver une solution de mobilité durable adaptée à vos besoins, nos conseillers de la Maison des Mobilités Durables sont là pour vous accompagner.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T13:00:00+01:00

DICOM-Ville de Lille