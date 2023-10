Projection-débat : « Les Roues de l’Avenir » Maison des mobilités Durables Lille, 21 octobre 2023, Lille.

Projection-débat : « Les Roues de l’Avenir » Samedi 21 octobre, 10h30 Maison des mobilités Durables Sur inscription

La Maison des Mobilités Durables s’associe avec l’ADAV pour une projection du documentaire Les Roues de l’Avenir suivie d’un débat avec la participation de spécialistes du vélo.

Un film qui explore le potentiel du vélo dans la transition environnementale et sociale. À travers le voyage d’un groupe de jeunes et la parole d’experts, il analyse les aspects économiques, sociologiques et sanitaires de son utilisation quotidienne, plaidant pour une société cyclable pour tous.

Inscriptions gratuites à maisondesmobilitesdurables@mairie-lille.fr

Nombre de places limité.

Bande-annonce : https://www.youtube.com/watch?v=pSrkBwjojhg

Ce lieu accompagne les particuliers, les entreprises, les scolaires et les touristes du territoire vers des mobilités plus durables :

– mobilités actives,

– transports en commun,

– autopartage,

– covoiturage,

– électromobilité.

Pour trouver une solution de mobilité durable adaptée à vos besoins, nos conseillers de la Maison des Mobilités Durables sont là pour vous accompagner.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:30:00+02:00 – 2023-10-21T12:30:00+02:00

Les Roues de l’Avenir