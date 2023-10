Un nouveau programme autour de la stratégie climat et du Bilan Carbone Maison des mobilités durables de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Un nouveau programme autour de la stratégie climat et du Bilan Carbone Maison des mobilités durables de Lille Lille, 9 novembre 2023, Lille. Un nouveau programme autour de la stratégie climat et du Bilan Carbone Jeudi 9 novembre, 09h15 Maison des mobilités durables de Lille gratuit sur inscription Réseau Alliances lance un tout nouveau programme afin d’accompagner les entreprises et les organisations autour de leur stratégie climat et de la réalisation de leur Bilan Carbone. Le dispositif se structure autour de trois modules : Un premier module permettant de comprendre les réalités du changement climatique dans les Hauts-de-France et d’identifier les impacts et les risques. Ce module de deux demi-journées est gratuit et ouvert à tous et permet de comprendre en quoi il est nécessaire pour une structure de se doter d’une stratégie climat. Cette session est coanimée avec le Cerdd, et l’ADEME. Un deuxième module centré sur la méthodologie liée à la réalisation d’un bilan carbone. Il permet de s’approprier l’outil et d’acquérir les bons gestes pour l’établir en interne. Ce module de deux demi-journées est gratuit et ouvert à tous et permet aux participants d’établir le périmètre et la méthode d’élaboration de leur Bilan Carbone. Le dernier module est dédié à l’élaboration de sa stratégie bas-carbone. Plusieurs séquences permettent d’approfondir les différents leviers et thématiques de réduction d’impact : biodiversité, mobilité, achats, conduite du changement…Ce module est réservé aux adhérents. Le module sera co-animé avec des experts régionaux. Informations pratiques : Evénement gratuit et ouvert à toutes les entreprises & organisations, inscriptions obligatoires. La participation en binôme (1 membre de la direction + 1 opérationnel, en charge des sujets RSE par exemple) est recommandée. Pour en savoir plus, découvrez le programme détaillé. Pour plus d’informations, merci de contacter ljanssoone@reseau-alliances.org Maison des mobilités durables de Lille 188 allée de Liège – Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.reseau-alliances.org/agenda-reseau-alliances/2772-un-nouveau-programme-autour-de-la-strategie-climat-et-du-bilan-carbone »}] [{« link »: « mailto:ljanssoone@reseau-alliances.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

