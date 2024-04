Maison des Minéraux Graines de Cailloux Crozon, vendredi 9 août 2024.

Maison des Minéraux Graines de Cailloux Crozon Finistère

Une géologue observe les grains de sable qu’elle a rapportés dans son laboratoire. Elle voudrait connaître leurs histoires et leur propose un voyage dans la machine à réveiller les cailloux.

Quartz, verre vert, triangle rouge et telline acceptent la proposition et se mettent à raconter.

“Grain de poussière de l’univers, raconte nous l’histoire de notre Terre !”

“Cric crac, science nous guidera et pierre parlera !”

Le conte pourra être suivi d’observation de sable à la loupe binoculaire.

Durée 30 40 min

Tarifs gratuit pour les moins de 7 ans, 7 € pour l’accompagnateur

Public enfant de 3 à 6 ans accompagné d’au moins un adulte .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 11:00:00

fin : 2024-08-09 12:00:00

Lieu-dit Saint-Hernot

Crozon 29160 Finistère Bretagne

