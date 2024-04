Maison des minéraux Balades contées et chantées Crozon, lundi 15 juillet 2024.

Sous la Lune et les étoiles, la conteuse Aziliz vous mène sur les pourtours déchiquetés aux portes du Cap de la Chèvre. Ici, les légendes naissent de la mer, portées par le vent et les vagues. Elles parlent d’autres mondes, peuplés de korrigans, de géants et de sirènes. De nouvelles histoires !

Durée 2 h 30

Tarifs adultes 8,5 €, enfants 4 €, famille (2 A + 2 E) 23 €

Conseils Prévoyez de bonnes chaussures, une lampe de poche et de bons vêtements coupe-vent

Réservation au 02.98.27.19.73 ou 06.71.84.15.67

Lieux

15/07 Ile Vierge (Crozon)

22/07 La Palue (Crozon)

29/07 Pointe de Dinan (Crozon)

05/08 Ile Vierge (Crozon)

12/08 La Palue (Crozon)

19/08 Pointe de Dinan (Crozon) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-15 20:00:00

fin : 2024-07-15 23:00:00

Lieu-dit Saint-Hernot

Crozon 29160 Finistère Bretagne

